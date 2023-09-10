「台日爭霸」10日晚間登場，中華隊在1局下靠著柯敬賢適時安打先馳得點，但4局上日本隊利用中華隊守備失誤一口氣攻下2分逆轉，最終中華隊就以1比2不敵日本隊，中斷8連勝，也無緣隊史第4冠；日本隊則是首次在U18世界盃登頂。

昨天中華隊在冠軍戰前哨戰以5比2擊敗日本隊，打出一波8連勝不敗氣勢。今天兩隊在冠軍戰再度交鋒，都推出陣中王牌先發，中華隊由孫易磊掛帥，日本隊則是左投前田悠伍應戰。

今天冠軍戰吸引1萬名滿場球迷來到天母為中華隊加油，開賽孫易磊碰上亂流，但在1出局後先三振武田陸玖，再讓丸田湊斗擊出一壘方向滾地球出局，化解二、三壘有人的失分危機。

1局下中華隊開路先鋒邱鑫安打上壘再靠短打、暴投攻佔到三壘，柯敬賢再敲出適時安打，助隊先馳得點。不過4局上孫易磊又先保送首棒打者緒方漣，日本採用小球戰術攻佔一、三壘，此時高中一樹短打造成三壘手王念好傳球失誤，日本隊一口氣攻下2分逆轉。

落後1分的中華隊在4局及6局都有攻佔上得點圈，可惜欠缺適時一擊，最終就以1分差吞敗，連2屆獲得亞軍。孫易磊先發4.1局投出4次三振、3保送，被敲2支安打、失2分（1責失），接手的林維恩後援2.2局無失分。