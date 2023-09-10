基泰大直建案造成鄰近公寓塌陷，外界估算基泰建設賠償金額恐上看10億元。而神隱多天的基泰總經理馮先勉等高層今（10）日終於出面舉行公開記者會。馮先勉除了闢謠10億賠償「很不實際」，評估災損與重建不超過3億元，同時也指出，公司有拿得出80億元資金的實力，重申公司財務健全，不會惡性脫產。

為了安撫外界疑慮，馮先勉在記者會上「大秀肌肉」，表示基泰建設目前銀行存款及定期存款餘額尚有38億元，而且還可撥的額度超過50億元，整體是「有80至90億的實力」。

據基泰預估，重建戶數25戶、成本估約2.475億元，加上台北市政府遞狀聲請假扣押基泰財產6195萬元，而這筆費用是包含了現場災損與未來3年的安置，也就是說災損最大損失不會超過3億元。而且約2.475億元的重建費用，是要等興建時才會發生，馮先勉表示，「實際災損狀況沒有這麼大」。

馮先勉強調，基泰不會有財務困難、甚至脫產的問題，而目前的第一要務就是先盡力對於第一線受影響的民眾，配合主管機關台北市政府的要求進行安置。至於後續所需負擔的損害賠償責任，公司絕對依法負責到底。