遞補進入今年明星賽的水手二年級生投手柯比（George Kirby），對於日前總教練瑟維斯（Scott Servais）的調度安排感到不滿，心情沉澱一天後，柯比自認言論不妥，決定向瑟維斯道歉。

柯比9日替水手先發登板，前6局寫下優質先發內容，帶領水手4比2領先光芒，柯比已經投了93球，他覺得比賽已經可以交由牛棚負擔，但在教練團的要求下，柯比續投第7局，狀態下滑的他接連被光芒敲出2支長打，包含平托（Rene Pinto）的追平2分炮。

此時水手終於換下柯比，但還是止不住對方攻勢，光芒單局打4分逆轉，水手4比7吞敗收場。柯比失去奪下勝投的機會，賽後也批評讓自己投第7局的瑟維斯，「老實講，我希望自己沒有繼續投第7局，我已經投了90多球了，沒有必要再上場，但事已至此已無法改變。」

這番言論遭到前天使王牌強投韋佛（Jered Weaver）砲轟，「這就是我永遠不想擔任大聯盟教練的原因，因為投了90球，就認為自己不該續投？這是什麼鬼？」瑟維斯賽後解釋，牛棚近期有些操勞，且光芒打序輪到7、8、9棒，柯比完全壓制住他們，因此決定讓他繼續投下去。

柯比事後承認錯誤，「我只是想談談那天發生的事，顯然我搞砸了，那不是我的作風，總是得把我的手撬開才能拿到球，我很喜歡競爭。」