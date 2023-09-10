民進黨總統參選人賴清德被掀出萬里老家是違建，新北市政府地政局6日證實此事，且該土地使用類別確屬於礦業用地，引發熱議。賴7日回應時強調「我們家是工寮」，房子的存在沒有違不違建的問題，「門牌號碼就是證明！」賴清德表姪、基隆市議會議長童子瑋表示，賴清德老家因為選舉被拿來炒作攻擊，非常不厚道。藥師林士峰直酸綠營打柯違建、護航賴違建明顯雙標，還質疑工寮沒有建號，是不是連房屋稅都沒繳？

根據《自由時報》報導，童子瑋表示，他的老家也在萬里，昔日的鄰居都擔任礦工或務農，賴清德的老家在1971年就有門牌，早在北部區域計畫整合實施前就已存在，也是賴出生、成長的地方，賴的嬸嬸、阿姨等親友仍住附近，「賴家非常淳樸！」他強調，賴清德的老家確實早在1971年就拿到門牌，當初整排都是礦工的工寮，是賴清德出生長大的地方，如今因為選舉被拿來炒作攻擊，非常不厚道。

藥師林士峰今(10日)發文表示，民進黨的標準很簡單：「監督在野黨：公平正義，柯媽鄰居的違建還不拆嗎？」、「監督民進黨：選舉時拿出來討論不厚道，那個是工寮不是違建。」他直酸，「謎之聲：工寮沒有建號，是不是連房屋稅都沒繳啊？」

網友表示「厚道兩個字不適用民進黨」、「你們民進黨嘴柯文哲違建的時候，不是這樣說的」、「只要是民進黨違法的事被追查，就說不厚道」。