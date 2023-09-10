美式賣場好市多提供許多生鮮食材，吸引不少民眾定期選購。一位女子近日在好市多買了鮭魚，沒想到回家乾煎之後，卻發現魚肉正反面都浮出一條白色的東西，「看起來像煮熟的蟲」。不過有內行人指出，其實浮出的白色物體是鮭魚的骨髓或神經，每條魚都有，可以安心食用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多汐止店買了鮭魚，回家洗淨冷藏後進行乾煎，沒想到卻有白白的東西從魚肉之間浮出來，「約莫1公分長，看起來像煮熟的蟲」，原PO翻面後發現另一面也有同樣的現象，但谷歌後仔細一看又不像寄生蟲，因此好奇上網發問。

對此，許多網友紛紛回應，「是不是蟲不知道，但只要煮熟了就可以放心的吃」、「蛋白質與其他雜質遇熱凝固」、「最重要是要熟透」、「通常蟲會在肉裡，不會在骨頭中間」、「骨頭拿來嚼，超香，裡面的汁很鮮」、「妳太少下廚了，這種輪切魚煎時常有的事」。

有內行人則說明真相，「魚的神經，日本活締在通神經就是通這個，別擔心，放心吃吧」、「這是脊髓或神經，別擔心」、「骨髓好嗎，每條魚都有」、「跟吃小管有塑膠片道理一樣，安心吃吧！」。