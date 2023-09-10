為了讓民眾了解生活地區的特色農錯誤生長過程以及傳遞農家精神，新北市農業局將於13日上午在市府1樓大廳舉辦為期8天的文旦柚食農教育展，另有八里桃樂絲農場推出的柚子食農教育體驗。

目前正值文旦柚產季，加上中秋節腳步接近，為了能讓民眾更認識文旦柚及理解食農教育，深入了解柚子的多種用途和文化價值，今年八里區農會特別將柚子帶進市府，蔡秋煌表示，除現場展示文旦柚加工品外，還可直接訂購香甜可口的文旦柚。

展覽現場還有文旦柚闖關遊戲，民眾可藉由連連看遊戲認識柚樹的根、莖、葉、果及花，並找到各部位可製成的產品，另外還有球池、文旦柚疊疊樂等關卡，透過互動式遊戲串連，讓親子一起認識文旦柚，完成闖關可獲得文旦柚1顆或是文旦柚商品100元折價券1張，折價券每日限量120張。

八里桃樂絲農場也推出文旦柚時農教育體驗，希望藉由食農教育傳遞農家精神，所以將理念化為豐富的課程帶進校園，帶領學生參與學校柚子樹的栽種、施肥、套袋、採收，教導製作柚子精油、果醬等相關產品，另外也邀請當地學校至農場體驗，認識文旦柚的生長過程。

新北市農業局表示，新北市推動農業健康市／式，照顧市民身體及環境健康，並致力於推動食農教育，持續輔導農場依在地農業特色建置食農教育場域及課程，促進市民與農友的交流，增加市民對在地農業的支持與認同，同時達到在地消費、創造農業永續的經營模式。