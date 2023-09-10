日本知名AV天后三上悠亞今年曾飛來台參加公開活動，並於上月在社群上發文宣布退休，讓不少粉絲難掩失落。誰料，她日前被爆出與日偶像男團「Kis-My-Ft2」成員千賀健永、「浪花男子」成員長尾謙杜於同一晚進出她家的消息，而今又有日媒曝光幾人間互動關係的真實內幕。

近日據日媒《週刊文春》報導，8月31日晚間千賀健永在被目擊到三上悠亞家，待了約3小時，直到深夜11點才離開；不過，隔天凌晨3點三上悠亞回到家，沒多久後長尾謙杜就快步走入大樓，直到1日下午才離開，消息曝光後，在社群上引發討論。

此外，據日媒《FLASH》報導，有知情人士透露，其實三上悠亞與千賀健永在一起後，曾因長尾謙杜的插足而分手過一次，「他一直以來都很積極的追求三上悠亞，而此事被千賀健永發現後，使兩人在6月分手。」當時，長尾謙杜有向千賀健永道歉，表示：「我再也不見她了，我很抱歉。」而三上悠亞也努力和千賀健永重修舊好，試圖挽回這段關係，才使兩人的感情繼續。據悉，雖然長尾謙杜表面答應不再與三上悠亞來往，私底下卻頻頻對她展現愛意，而今爆出一晚兩男前後進入三上悠亞家中的消息後，對被蒙在鼓裡的千賀健永造成相當大的打擊。

事實上，自相關消息曝光後，便在社群上引發討論，由於日前才爆出「浪花男子」的另一名成員西畑大吾戀上美女主播的傳聞，而今又傳出長尾謙杜與三上悠亞的戀愛緋聞，使不少粉絲感到失落，更甚之爆出一陣「脫粉潮」。此外，據日媒《週刊女性》報導，還有不少粉絲挖出兩人間互動的證據，除了同款的太陽眼鏡、耳機外，有人提及女方9月2日曾上傳一則前往南韓旅遊的短片，而男方在8月15日更新的團體vlog中，也提及自己最近曾飛到南韓遊玩，討論不斷。不過截至目前，三上悠亞僅澄清自己仍是單身，而長尾謙杜、千賀健永則未做出回應。