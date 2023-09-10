嘉義暴雨驚見「正港流水席」 黃泥水中辦桌宴客 20:522023/09/10 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義暴雨滾滾黃泥水湍急，民眾辦桌宴客變「正港流水席」。(截自影片/民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義暴雨滾滾黃泥水湍急，民眾辦桌宴客變「正港流水席」。(民眾提供) 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義今天暴雨狂炸，到處嚴重積淹水，中埔石硦地區有家廟今天晚上辦桌宴客，雷雨交加，滾滾黃泥水湍急，民眾仍淡定吃喝，有網友驚呼「正港流水席」，苦中作樂一番。 嘉義中埔有間廟辦桌宴客，黃泥水滾滾湍流。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真） 嘉義市後援會傳分裂 賴清德疾呼「分進合擊」 強降雨致珠三角多地發生淹水 廣東全省提前轉移8萬多人 嘉義雨彈狂襲雷電交加「水淹50公分」 民宅3幼犬被沖走 #嘉義 #流水席 #暴雨 #淹水 #宴客 也許您會感興趣 推薦閱讀 颱風淹大水車庫全泡湯「只有他一輛車沒事」 網一看方法跪了：天才 00:172023/09/10 生活 「暴雨列車碾壓效應」肆虐 廣東強降雨周末仍將持續 12:552023/09/09 兩岸 嘉義民宅大盜嗜賭缺錢 跨境台南連闖5空門落網了 12:122023/09/10 社會 恐怖雷雨帶來了！台南入夜進入搖滾區「淹水警戒」 當地人求別再下了 22:032023/09/09 生活 香港24小時降雨超越「鄭州7.20洪災」 專家指極端暴雨頻率上升 16:452023/09/10 兩岸 侯友宜回嘉固票 黃敏惠、朱立倫高呼 「挺嘉義人做總統」 17:532023/09/10 政治 侯友宜回防嘉義 哽咽高喊「中華民國是我的媽媽」 18:152023/09/10 政治 桃園嘉義同鄉挺侯大會湧3千人 侯友宜：熱情到褲子差點被拉下 12:482023/09/10 政治 香港暴雨139人受傷77人已出院 預計9日雨勢仍較大 09:062023/09/09 兩岸 搶救100分鐘！嘉義男維修電塔遭電擊 掛8米高半空救下無生命跡象 13:282023/09/09 社會 欠5萬遭10多人活活打死！嘉義男慘遭丟包產業道路 3主嫌遭羈押 12:322023/09/10 社會 山區連日大雨土石崩落 嘉縣阿里山鄉山美國小明停課 15:562023/09/10 生活 嘉義市這社區「被5斷層包圍」 地震頻繁加強防災演練 19:112023/09/10 生活 持續打造「海綿城市」 系統性整治大幅改善台南積淹水 19:522023/09/10 生活 只為5萬！嘉義男遭擄活活打死丟包山區 主嫌逃亡4天到案 07:432023/09/09 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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