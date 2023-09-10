嘉義暴雨滾滾黃泥水湍急，民眾辦桌宴客變「正港流水席」。(民眾提供)

嘉義今天暴雨狂炸，到處嚴重積淹水，中埔石硦地區有家廟今天晚上辦桌宴客，雷雨交加，滾滾黃泥水湍急，民眾仍淡定吃喝，有網友驚呼「正港流水席」，苦中作樂一番。

嘉義中埔有間廟辦桌宴客，黃泥水滾滾湍流。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）
嘉義中埔有間廟辦桌宴客，黃泥水滾滾湍流。（讀者提供／廖素慧嘉縣傳真）
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