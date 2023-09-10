台北市大直街94巷弄內民宅7日因工地施工嚴重傾斜，基泰建設8日發出重訊表示深表遺憾，強調絕不推卸責任。（杜宜諳攝）

台北市中山區大直街「基泰大直」建案，7日晚間造成鄰近民宅龜裂下陷，基泰建設下午3點在證交所召開記者會，董事長陳世銘除先鞠躬致歉，也表示會負起所有責任、絕不推卸，他同時宣佈辭去董事長一職，所有責任他一肩扛起。

回顧基泰大直建案，早在3月起即發生爭議，住戶早在3月就陸續發現建物出現裂痕及管線破裂，其中之爭議情形，《中時新聞網》綜合各家媒體報導，整理如下：

3月8日、3月13日

住戶早在3月就陸續發現建物出現裂痕及管線破裂，根據台北市政府都發局表示，3月8日及13日分別接獲民眾經市民熱線1999陳情鄰損，即請工地先行聯繫民眾協商修復事宜，陳情總件數仍在統計中。

4月

台北市建管處也坦言，住戶曾在4月、5月書面陳情。市長蔣萬安8日前往災區視察時說明，市府4、5月期間收到書面申訴，也請承造、監造與專業人員到現場勘查，但當時了解，並無直接關聯。

民進黨台北市議員陳怡君披露，當地多名住戶早在4、5月就在住家外張貼紙條，內容為「請注意！近期因為基泰建設施工，導致本排公寓一樓住戶的室內/室外牆面已出現龜裂、牆面與樓梯之間也出現縫隙、室內房門也因建物傾斜而自動閉合搖晃。雖基泰建設宣稱施工期間已同步監測本排公寓穩定度，但顯然建物已發生傾斜狀況」。

7月6日

都發局7月6日函覆陳情住戶的公文，判定「會勘標的無危害公共安全之虞」、「建築工程得繼續施工」、「本局不予列管」。

7月21日

民進黨台北市議員陳怡君在7月21日發現建物鄰損有擴大現象，直到9月7日爆發嚴重塌陷。

9月7日上午

大直街94巷內民宅已微微傾斜，鐵門無法貼齊地面正常關上，民宅內牆壁雖然有龜裂痕跡，但仍未崩落，窗戶也沒有受到擠壓而變形。

9月7日20：29

警消和1999單位陸續接到民眾報案，表示大直街94巷1弄（單數號）民宅磁磚剝落、嚴重傾斜，消防人員獲報到場後隨即於周邊拉起封鎖線，並做緊急疏散，同時一旁建案工地工人也跟著撤離。

9月7日20：40

工地正在開挖連續壁最後一層，但疑似因土質鬆軟問題，導致地基不穩，才會影響一旁民宅造成傾斜、地基變形。工地請求消防人員協助在基地灌水，想讓地基穩定避免持續崩落，但統計已有五到六棟房屋傾斜龜裂。

9月7日22：30

現場疏散住戶均以公車載送到實踐大學暫時安置，除警消人員之外，市府人員也陸續趕抵現場查看工地狀況，但疑似是地基持續崩塌下陷，連鋼樑都撐不住，接連發出巨大聲響。消防單位持續對工地灑水降溫降壓，同時也擴大撤離範圍，這時其中一間民宅下沉，幾秒鐘時間，一樓沉入地底變成地下一樓。

9月7日23：00

台北市長蔣萬安前往現場視察，初步了解後表示，疑似是工地在開挖地基時沒先做好大底，加上現場土質鬆軟，才會在持續開挖後導致連續壁破裂，影響一旁民宅地基導致下陷坍塌。針對住戶表示先前早已陳情，為何沒有處理？蔣萬安說還要在了解。

9月7日23：49

基泰建設遲遲未派員到場了解狀況，僅由工地主任現身，市府單位陸續調派三輛水泥車到場協助灌漿，欲避免民宅受影響繼續往下崩塌。

9月8日6：27

基泰建設公司發布重訊，針對「基泰大直」建案施工造成鄰損深表遺憾，目前以全面停工協助安置受災戶，並在協力廠商協助下，灌漿穩定工地防止災害擴大。而本次意外所造成的損失，金額暫待評估，後續相關保險理賠問題，也將持續處理，等待後續協調。

9月8日7：29

台北市政府交通局和轄區中山分局，針對大直街周邊進行交管。

9月8日8：10

台北市結構工程工業技師公會理事長徐茂卿，針對現場狀況表示，已經以最快速度灌漿但疑似還不夠，建議市府須先把洞補滿後再做後續處理。

9月8日9：26

台北市府建築管理工程處處長虞積學表示，目前持續灌漿灌水，要把大底做起來當基礎後，再用灌入砂石材質土壤，預計在未來三天內能順利填補塌陷，恢復人車通行後再來評估後續作為。

台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，8日市府啟動多組工作人員持續搶救中。（鄧博仁攝）

9月8日10：38

大直街民宅倒塌一案，已疏散367人、安置329人，分別撤離至周邊飯店。

台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，8日市府啟動多組工作人員持續搶救中。（鄧博仁攝）

9月8日15：00

台北市議員王世堅向台北地檢署告發基泰建設負責人涉公共危險，不排除告發台北市政府建管處、都發局涉瀆職及圖利。

台北市議員王世堅8日到台北地檢署告發基泰建設董事長陳世銘涉嫌公共危險罪。（陳志賢攝）

9月9日

台北市中山區大直街「基泰大直」7日工地發生重大工安意外，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，9日一早施工單位已經開始進行回填作業。台北市長蔣萬安（中）與副市長李四川（右）取消行程早晚各跑一次事故現場以掌握最新進度。（季志翔攝）

證交所要求基泰應於9月9日召開重大訊息記者說明會，但基泰公司未能於證交所限定期限內召開記者會說明，因此處以違約金新台幣10萬元。

臺北市政府法務局9日開設消費諮詢專責窗口，提供消費疑義諮詢，諮詢專線：1999轉4546鍾編審。法務局並已指派專責消保官，協同本府相關主管機關處理後續事宜，以維護消費者權益。

台北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷，受災戶趁空擋回家收拾日常用品。（鄧博仁攝）

國民黨立委參選人羅智強（左起）、立法委員王鴻薇、台北市議員游淑慧及律師柯晨（日告）9日前往台北地檢署，按鈴控告基泰建設「違反技術成規罪」。（范揚光攝）

「基泰大直」建案疑因施工不慎，造成鄰近周圍民宅出現傾斜、下陷，多棟建物受損，台北市消防局9日向交通部民用航空局申請緊急空拍作業，派無人機赴現場勘災，圖中經持續灌漿填補，可見坍塌部分將全部填平。(台北市政府府提供)

針對大直民宅傾斜下陷案，台北市法務局長連堂凱（右）與律師9日晚間前往台北地院遞狀，對基泰建設聲請假扣押。（姚志平攝）

9月10日

台北市中山區大直街「基泰大直」建案，7日晚間造成鄰近民宅龜裂下陷，基泰建設董總今（10）日總算出面，下午3點在證交所召開記者會，基泰董事長陳世銘鞠躬致歉，同時宣佈辭去董事長一職，所有責任他一肩扛起。但台北市長蔣萬安認為，市府日前以強力要求基泰出面負責、不得神隱，如今看見陳世銘出面，開記者會不到5分鐘便一走了之，「這是要負起責任的時候，不是辭職離開的時刻」。

台北市副市長李四川10日上午表示，基泰總經理馮先勉已同意三項善後補救措施，一是提撥1億元提供給法制局指定的銀行做信託，第二是損害的25戶，無論是自己蓋回去還是公辦都更都全力配合，第三若須租房也願意支付三年租金。