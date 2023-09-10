政府推動「2030雙語政策」，目標是2030年讓英語成為台灣主要語言之一，2021年起在各教育階段落實雙語教學。然而政策施行2年多來問題叢生，還有家長看到小孩寫出「晶晶體」後忍不住重砲批評，後悔沒送小孩念私立學校。國民黨立委吳怡玎指出，馬來西亞曾在2002至2009年實施雙語教育，但成效不彰，導致50萬學生數理程度嚴重不足。她直言應由下而上強化英語學習環境，而不是透過「用英語教數理」的荒唐方式。

吳怡玎7日發文提到，近日媒體報導《4班百人僅1人聽懂？雙語教學雪崩！》引發輿論譁然，教師、家長團體痛批雙語政策。引來教育部大動作回應，強調雙語政策沒有問題，為執政黨背書。其實，早在去年詢答教育部公務預算的時候，我就針對雙語教育問題詢問過教育部長。

吳怡玎指出，找出當時教育部委託師大進行《我國推動英語成為第二官方語言政策評估報告》研究，報告中指出亞洲各國英語程度較佳者如新加坡、香港及菲律賓，都有被英國或美國即英語系國家殖民，短者如菲律賓受美國殖民48年，最長如香港受英國殖民達154年。但除了官方語言為英語的新加坡及菲律賓是「全英語教學」外，香港仍然保持使用粵語的教學，外籍教師僅進行「英語學科教學」。日、韓亦是如此。

吳怡玎強調，而唯一曾進行過「雙語教學」的是馬來西亞，曾在2002年至2009年實施雙語教育，結果成效不彰，導致50萬學生數理程度嚴重不足。就算是英語教育成功的新加坡，政策實施的50多年過去後，家庭的母語文化已逐漸式微。

吳怡玎直言，我們當然希望也鼓勵國人學習英語，但不是透過這種「用英語教數理」的荒唐方式，由下而上的方式強化英語學習環境，從幼兒園即孩子的語言學習黃金時期開始接觸，才能真正有效提升英語能力。