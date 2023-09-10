在場上總是全力變化手法，也勇於冒險拚落點刁鑽好球的戴資穎，被譽為「羽球場上的魔術師」，而她的備戰方式也和許多選手不一樣，比起去看影片分析自己的錯誤或是找對手優、缺點來備戰，小戴更專注在準備好自己以及如何減少失誤。

接受世界羽聯BWF官網訪問時，戴資穎坦言影片分析不是她的風格，「我不在備戰時看影片，我不會看自己比賽的影片，也不會看任何球員的。」

這麼做的原因是戴資穎在意的是自己場上的失誤次數，對她而言，策略很簡單，她的比賽勝負關鍵有很大原因在於自己失誤次數，而不是對手的表現，小戴解釋：「比賽結果取決於我的失誤次數，當我輸球時，我知道自己是哪裡沒做好，若我去看之前的影片，我能學到的也只是需要去減少失誤這點，知道這點並無法幫助我發揮，因為比賽關鍵還是取決於我如何發揮，如果我可以做到想做的或是必須做的，我就可以打出強勢的內容，假如我看的是一場發生很多失誤的影片，那是沒有幫助的，一切都要靠我自己去好好發揮。」

BWF好奇不看影片如何分析對手優缺點，戴資穎說明：「通常一個球員是不會改變太多，例如韓國安洗瑩習慣多拍來回，但現在她嘗試更多進攻；大陸陳雨菲打法跟安洗瑩蠻像的，早期她們進攻不多，但現在會採取較多攻勢；日本山口茜則是會主動攻擊較多的球員。這三位女將現在的速度都很快，因此我認為準備好自己比去了解他們更重要。」

「我跟安洗瑩、陳雨菲、山口茜對壘過很多次，也很了解她們，安洗瑩一直都相當穩定，山口茜攻擊很強勢、腳程也快，大致上我是了解她們，但我覺得最重要的是準備好我自己，我容易發生較多失誤，我必須減少失誤、提高速度。」

在BWF世界巡迴賽超級1000系列大陸常州公開賽打進4強的戴資穎，會繼續挑戰12日展開的BWF世界巡迴賽超級500系列香港公開賽，首輪對手是同胞許玟琪。