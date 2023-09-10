並於26日凌晨2時30分許，在樟樹一路129巷將蘇嫌拘提到案。（圖／警方提供）

警方獲報後在3小時內即逮捕1名李姓犯嫌。（圖／警方提供）

警方起獲短槍1把、彈匣2個、子彈7發等證物。（圖／警方提供）

李姓及蘇姓男子上月24日凌晨，駕車至汐止光復街試槍，蘇連開8槍，隨即駛離現場，但附近居民聽聞槍聲，於是打電話報警。3小時後，警方攔獲涉案轎車，逮捕李男，起獲槍枝、彈匣及7發子彈，2天後再逮捕蘇到案。李、蘇2男互相卸責，推稱槍枝是對方擁有，訊後2人被依法送辦。

警方指出，上月24日凌晨近5時，接獲通報光復街8巷有民眾聽到槍聲，警方調查出1輛銀色轎車於該處試槍後駛離，鑑識人員在現場撿到8枚彈殼。

警方表示，案發當晚，李男駕車載著蘇姓友人於現場試槍，坐在副駕駛的蘇男朝外連開8槍，蘇試槍完便於下車逃逸。3小時後，警方在汐萬路一段攔獲涉案車輛，起獲短槍1把、彈匣2個、子彈7發等證物，將36歲李男以持有槍砲現行犯逮捕歸案，並持續追查同案蘇男。

警方2天後循線逮捕蘇男到案，2嫌均推稱槍枝是對方擁有，全案將2男依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送士林地檢署偵辦，並持續追溯槍枝來源。