以色列國營拉斐爾公司(Rafael)表示，該公司的戰利品主防系統(Trophy APS)再獲重要合約，將會整合在挪威與德國的最新豹2A8主戰坦克，而且英國挑戰者3型(Challenger tank )也會安裝戰利品。

以色列拉斐爾公司與西方軍事集團成立「歐洲戰利品」(EuroTrophy)的合資公司，專注戰利品與西方裝甲單位的整合工作，該合資企業總部設於德國，成員包括通用動力陸地系統歐洲公司(GDELS)、德國克勞斯-瑪菲•威格曼(KMW)與拉斐爾。

拉斐爾的聲明表示：「戰利品被選為新型豹2A8坦克的標準主防系統，首批合約授予給德國和挪威。這一重要成績，顯示戰利品已成為西方主戰坦克（包括豹2、艾布蘭M1 和梅卡瓦4式），以及裝甲車上的最成功的主動防護系統。」

「德國123 輛的豹2A8、挪威53 輛的豹2A8，都會在生產期間，就加裝戰利品系統。」

由於戰利品系統並非模組式設計，因此生產過程就加裝戰利品，會比坦克完成後再額外加裝，效果來的更好，額外重量也較少。

另外，該公司還宣布，已經從英國國防部那裡獲得了2000萬英鎊(約8億新台幣)的戰利品合約，該合約是直接與以色列的拉斐爾公司（而不是歐洲戰利品公司）簽訂的，在英國下一階段的「挑戰者3」 主戰坦克研發時，將其整合在一起。拉斐爾表示，已經完成了與英國坦克的第二階段整合，在2022 年的實彈測試期間，攔截了超過 90% 的威脅物。

這一消息發布之際，正是西方向烏克蘭提供的坦克與裝甲車，遭遇無人機打擊傳出戰損之際。據英國廣播公司9月5日報導，1輛英國挑戰者2坦克被擊毀，而且這些運往烏克蘭的坦克與裝甲車，都沒有配備先進的主動防護系統。