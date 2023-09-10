台灣羽球女單一姐戴資穎接受世界羽聯BWF官網訪問時，分享了自己獨特的備戰方式，就是專注在自己技巧的磨練及努力減少失誤，比較不會去看自己跟對手的比賽影片，BWF也訪問了小戴在超級1000系列大陸常州羽球公開賽遇過的兩位對手西班牙馬琳（Carolina Marin）、韓國安洗瑩的看法。

對於戴資穎不太看比賽影片的備戰方式，常州公開賽8強賽不敵小戴的馬琳笑了笑說：「或許她很想贏的時候就會去看影片了。但這是她的方式，你們看到她的技巧很了不起，她很幸運有這樣的天賦，可能她比賽時更多是靠直覺，才不需要看影片，但我自己是需要的。」

馬琳並說：「我們無法改變太多，比賽就是比賽，但我們每一次都試著再更進步，從球場上學到新觀念，你的對手會因為你嶄新的進步感到驚訝，所以我認為影片分析是球員的家庭作業。」

安洗瑩延續個人本季穩定且不可思議的表現，常州公開賽女單準決賽直落二力退戴資穎，決賽再以21比10、21比19擊敗日本山口茜，拿下個人本季第9座冠軍，也是連續4站奪冠，安洗瑩透露自己也會透過很多影片去觀察學習，並有個教練專門處理影片分析，會在比賽前提供剪好的影片給她，讓她藉此準備面對的對手，安洗瑩說：「每個球員都有自己的風格，我不會特別去看手部技巧，我比較關心對手的腳步和移動，因為戴資穎移位也蠻快的，我會去看她的比賽影片，以確保我可以比她更快。」