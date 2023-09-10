2024總統大選，在野是否能整合，備受外界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前表示，柯文哲提出閣揆同意權，這個動態變化很大；這也意味著柯文哲不排除和藍綠合作。而根據《美麗島電子報》9日搶先曝光的2024年總統大選第35波追蹤民調，在三腳督的情況下，民進黨賴清德39.7％、國民黨侯友宜20.2％、民眾黨柯文哲18.3％。而在四腳督戰局，賴清德39.1％、侯友宜19.6％、柯文哲16.1％、郭台銘8.1％。對此前立委郭正亮10日就表示，「吳子嘉的邏輯很奇怪，民進黨哪有什麼權力去邀請民眾黨組立法院，都沒過半誰要理你？我認為民進黨現在最擔心的就是國會沒有過半，我認為民進黨立委要過半真的難度非常的高」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「別的民調大部分都是柯文哲贏侯友宜，不能只看美麗島民調，我認為國民黨還要加很多油，因為我有在接觸民眾黨，民眾黨一點都不覺得柯文哲輸侯友宜，我完全感受不到這個感覺，這裡面而且民眾黨跟國民黨的距離也很遠，不要以為好像藍白合，民眾黨跟國民黨就沒有芥蒂，這是現實，這要面對」。

至於吳子嘉說的閣揆同意權，郭正亮強調，「那個根本不可能，民眾黨如果去當一個立法院副院長，那怎麼監督賴清德？那你這個政黨就不用混了，這絕無可能的事」，郭正亮直言，「這已經注定了立法院如果民進黨沒有過半，那立法院就是國民黨跟民眾黨聯合」。郭正亮認為，「吳子嘉的邏輯很奇怪，民進黨哪有什麼權力去邀請民眾黨組立法院，都沒過半誰要理你？而且兩個都在野黨，都是要監督民進黨政府，未來才有發展的空間，沒人會去答應那個立法院副院長，那根本一點用都沒有，這邏輯真的很奇怪，怎麼會有這種邏輯？我認為民進黨現在最擔心的就是國會沒有過半，我認為民進黨立委要過半真的難度非常的高」。