基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散、安置。基泰被批神隱多天，總經理馮先勉反駁，當天到現場就站在副市長李四川旁邊。李四川回應，「我不認識他，怎麼會認得他？」

基泰建設下午召開記者會，陳世銘3度鞠躬道歉，表示辭職負責後，隨即離去。而對於基泰被轟神隱，總經理馮先勉回覆，7日當晚就在李四川旁邊，並無神隱，而在昨日的閉門會議中，仍有7成住戶希望與基泰合作重建，重建時間看市府決策。

李四川回覆，事發後他到現場很生氣，罵了工地主任，工地主任則回覆，總經理馮先勉就在他旁邊，「我不認識他，怎麼會認得他？」

至於基泰稱7成住戶希望與基泰合作重建，他說，對於數字不敢確定，但之後一定會召開說明會確認住戶意見，若市府希望由市府公辦都更，一定會朝這方向辦理。

而基泰未來是否還會來到現場？李四川回覆，已經和基泰有Line，隨時都可以相約。