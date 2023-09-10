北非國家摩洛哥8日晚間發生6.8級強震，超過2000人死亡，大量房屋倒塌也讓不少人離家失所，當地與國際組織都紛紛伸出援手幫忙受災戶，葡萄牙足球巨星C羅納度（Cristiano Ronaldo）也將他所開在摩洛哥馬拉喀什舊城區的高級飯店，開放讓災民提供庇護，用實際行動來幫忙災民們。

綜合外媒報導，摩洛哥強震讓不少居民與觀光客都流離失所，足球巨星C羅就決定將他所開設在當地的馬拉喀什舊城區的豪華酒店，開放給受災民眾庇護，包含觀光客與居民，都可以到這個擁有174間的客房，有望不用露宿街頭。

C羅提供的他擁有的佩斯卡納CR7豪華酒店供災民庇護。(圖/Hotel Pestana CR7 )

就有一名西班牙旅客向西班牙媒體《馬卡報》透露，地震過後他前往酒店較多的馬拉喀什新城區，但也是沒有地方居住，只能睡在路邊，直到隔天早上7點他被通知，可以前往C羅位於郊區的飯店，到了後發現大廳裡已經有許多來自不同國家的人，本來都露宿街頭，所幸最後都有獲得安置。

運動員方面，不只C羅，摩洛哥國家隊也捐血來幫助傷者，球星哈基米（Achraf Hakimi）就發文寫出，「我們所有同胞都正經歷一段艱難時期，是時候互相幫助，拯救更多性命了，我向所有失去親人的人表示哀悼。」