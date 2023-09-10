民進黨總統參選人賴清德9日出席「全國護理師賴清德後援會成立大會」時稱，盼三班護病比能入法，並逐步提升醫療支出。國民黨台北市議員李彥秀強調，台灣護師醫療產業工會8月早就陳情三班護病比入法，但政府代表僅跳針說會盡快，未允諾確切時程。且面對護理師執業意願低，護病比始終無法提升的惡性循環，衛福部竟曾想把麻醉科以外的其餘五科整併為臨床科，引發全國護理師大反彈。根本頭痛醫腳，選舉才來騙。

「民進黨完全執政近八年，平常都在睡！選舉才來騙？」李彥秀質疑，三班病護比護理師界喊了多久了？護理師人力流失發生多久了？權益長期受到忽視問題多久了？台灣護師醫療產業工會8月才到行政院門口陳情，盼政府盡速將「三班護病比」入法；但當時行政院及照護司代表到場面對護理師怒火，僅不斷跳針回應「會盡快」，未允諾確切時程。完全執政下的民進黨，想要通過的法令，哪一次不是強勢推動、碾壓立法？

李彥秀提到，賴清德回憶說，曾經收治一名病患到院時無心跳和呼吸，當時和醫療、護理團隊攜手合作，給這位病患「電擊了27次」，最終順利救回來。但看到賴清德的承諾，實在讓人啼笑皆非。民進黨完全執政將近八年，賴清德擔任行政院長一年半，擔任副總統近四年，擔任執政黨主席也超過半年了，好像一切執政的荒唐與失能都與他無關。「民進黨政府與立委袞袞諸公，電擊何止27次，依然沒有反應！」

「快樂的護理師，才能成就快樂的病人！｣李彥秀指出，研究顯示，提供較好的工作環境給護理師，病患的重症率跟死亡率都會下降。降低護病比，並加強擁有證照護理師執業意願，才能建構健康的醫療體系與護病關係。根據中華民國護理師護士公會全國聯合會及衛福部最新統計數據，至2023年8月底，台灣擁有護理師證照人數高達318,284人，但執業人數僅186,768人，執業率僅58.68％，遠低於美國84.8％，及加拿大94％。

「沒護理師的病床只是一張床！」李彥秀強調，護理師執業意願低，形成護病比始終無法提升、基層護理人員壓力大、流動率高的「惡性循環」！民進黨政府做了什麼？今年1月，衛福部公告修正《專科護理師（NP）分科及甄審辦法》，將內科、精神科、兒科、外科、婦產科及麻醉科等六大專科，僅麻醉科維持獨立，其餘五科全部整併為「臨床科」。此舉引發全國專科護理師大反彈，最後，這個荒唐的政策才胎死腹中。

李彥秀直批，頭痛醫腳，腳痛醫頭，就是民進黨完全執政近八年的「護師政策」，選舉才來騙，這款的政黨、這款的政客，如何讓人「信賴」？