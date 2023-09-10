由於低壓帶加上午後對流旺盛影響，易有短延時強降雨，嘉義縣市今（10）日大豪雨，山區也因此積淹水現象。對此，嘉義縣緊急宣布，阿里山鄉、番路鄉大湖國小11日停班課。

嘉義縣政府10日晚上表示，位於山區的番路鄉159甲線道21-25K路段，因10日強降雨造成多處道路坍方、淹水與落石，為顧及師生行車與上學安全，番路鄉大湖國小明天9/11停班停課。

【詳情依照「行政院人事行政總處」公布為主。】