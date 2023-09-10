基泰建設昨發慰問金給受災戶，也一併發放「合作興建意向書」。（翻攝楊律師 （黑心律師）臉書）

台北市大直街「基泰大直」因施工不慎致鄰房傾斜下陷，更有民宅直接塌陷，但基泰建設昨發慰問金給受災戶，也一併發放「合作興建意向書」，條件包含舊建物重建「一坪換一坪」，並附一個地下平面停車位，引發熱議。對此網紅「楊律師 （黑心律師）」在臉書發表他的看法，基泰是真心想全額賠償？或是想順便賺一筆？還是真的覺得巿府和人民很好騙很好欺負？

對此網紅「楊律師 （黑心律師）」在臉書發表他的看法，「聽說基泰正要受災戶簽這份「合作興建意向書」，但內容有點怪怪的，老舊低矮的房屋若要合建或都更，新屋必定蓋更高（即使不加上任何容積獎勵）。若再加上各種法令的容積獎勵又會蓋更高（即使與巿府協商後而取得的容積獎勵無關）。」

並指出，依照這份「合作興建意向書」第一條第1項，原則上只能「舊一坪換新一坪」，言下之意，多蓋的樓層及車位歸基泰？第一條第3項，若「與巿府協商後而取得」的容積獎勵更高時，才會多給受災戶，言下之意，「依法令而取得（與巿府協商無關）」的容積獎勵而多蓋的樓層及車位歸基泰？

若基泰利用這份「合作興建意向書」順利躲過這次法律及公關風暴過後，基泰不爽，又可依第四條單方解除（過河拆穚），所以有簽和沒簽一樣？

最後提出質疑，「基泰是真心想全額賠償？或是想順便賺一筆？還是真的覺得巿府和人民很好騙很好欺負？」

也引發網友的回應，「我覺得建商擬的合約一定很多貓膩，不過非專業還真看不出來，感謝楊律分析分享」、「希望有更專業的法律人員能幫這些受災戶跟基泰簽約，不然真的風頭過後就被坑了」。