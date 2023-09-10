受到少子化衝擊，高苑科技大學擬將部分學生宿舍外租，引發學生和家長疑慮，校長陳天惠今天表示，3棟學生宿舍有1500多個床位，預估4年內住宿需求僅800床，學校資產活化，閒置宿舍外租完全無損學生權益。

校長陳天惠說，受少子化的衝擊，科技大學的經營，純靠學生的學雜費收入已無法支應教職員工的薪資支出，更遑論維持校園的正常運作，尤其是規模較小的科技大學，必須將資產活化才能永續生存，否則將再度淪為專輔學校得命運。

陳天惠表示，目前高苑科大有三棟學生宿舍，總計1500多個床位，供高苑科技大學鼎盛時期的1萬2000名學生住宿。以112學年度而言，學生人數約1300人，住宿的學生大概340人，未來校方將朝小而美的企業型科技大學發展，預估4年後的目標學生人數為3000人，依此估算，4年後的宿舍需求大約800床，目前的第一、第二宿舍床位已足夠，所以第三宿舍屬閒置空間。

陳天惠指出，因應鄰近秀傳醫院的醫護人員住宿需求，該院院長曾表示欲租借校方第三宿舍，另路科廠商亦有意向校方承租宿舍供其員工住宿。故校方第三宿舍的資產活化，完全無損學生的權益，並可有效解決鄰近醫院與園區員工的住宿需求，且重點是，私立學校的資產活化仍須報教育部核可後，方可執行。

陳天惠說，高苑科技大學近兩年來，幾乎沒有任何經費可以整修宿舍，以致於現有的3棟宿舍設施嚴重毀損。在台鋼集團入主高苑科大之後，首要工作就是整修宿舍與整頓校園環境，讓學生有優質的住宿空間及學習場域，目前第一宿舍耗時2個月已全部整修完成，未來將再積極整修第二宿舍及第三宿舍。

陳天惠強調，為求跟學生充分溝通，校方將於9月11號（明天）早上10點半，跟所有住宿生進行交流與溝通，向學生說明學校對學生住宿品質的用心與作為。