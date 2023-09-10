新竹市長高虹安4日前往日本考察，但在登機前，市府卻發布最新人事異動，副市長、前高檢署檢察官蔡麗清將離職。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「蔡麗清去新竹那邊當副市長的意思就是搞定檢察系統，結果沒搞定，沒搞定當然就走了，這是非常單純的一件事情，就是負責任地離開」，引發討論。

蔡麗清將在11日離職，從被高虹安倚重的法律專才到被冷落至離開市府僅8個多月，關於她離職的理由眾說紛紜，有人解讀是「被請辭」。對於此次調整，高虹安說，期勉市府團隊在市政上追求更高品質的為民服務，並強化政策藍圖的執行力，經由主管業務的相互調整，深化主管人員的跨域協作，共同打造新竹市成為「永續循環、世代宜居」的城市。

市府表示，此次主管人事異動包括，副市長蔡麗清、文化局長錢康明在盡心付出、貢獻所長後將離開市府團隊，副市長人選將擇日另行布達，文化局則由副局長李欣耀代理局長職務，接續推行文化局業務。對於團隊成員的盡心與付出，高虹安也表達肯定與感謝，並期盼未來能於不同領域接續合作，持續攜手推動新竹市政服務。

吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中認為，「這很簡單，蔡麗清的工作就是把北檢搞定，北檢把高虹安起訴，那蔡麗清當然就要滾了，就這麼簡單的事情」，吳子嘉最後更說，「去新竹那邊當副市長的意思就是搞定檢察系統，結果沒搞定，沒搞定當然就走了，這是非常單純的一件事情，就是負責任地離開」。

而蔡麗清也在6日下午請秘書代訂了近800杯的手搖飲，分送給市府同仁，對於未來規劃，她也透露打算先休息一陣子，而7日時市府員工也贈花祝福，蔡麗清感動落淚、揮手道別，上午時則是在臉書寫下，美麗的心情，「雲淡風清，無愧我心」。