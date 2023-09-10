台北市中山區大直街94巷3弄建築工地7日晚間施工造成鄰房塌陷，北市府宣布，1弄雙號、3弄住戶可回家。截至晚間9時，登記返家住戶為23戶。也有1位住戶已開心回家，並認為回家才有溫暖。

大直街94巷1弄1、3、5、7、9號建物坍陷，北市府預防性撤離大直街94巷3弄12至30雙號、大直街94巷1弄1至29單號、2至26雙號及大直街124巷16至18號住戶，安置共462人。

台北市李四川與結構、土木和大地技師公會開會討論後，宣布1弄雙號、3弄住戶可回家。台北市結構技師公會理事長徐茂卿指出，94巷1弄1至9號確定不堪使用並建議拆除，其他標的物如94項1弄雙號、11到20幾號和3弄12號以後，傾斜度在法律允許範圍內，且自塌陷至今變化量微小。

他要求，94巷1弄道路裂縫，市府也一定要補完裂縫並重新鋪平。

台北市土木技師公會副理事長蘇模原補充，94巷1弄11號到30號，就可以進入的空間，先以目視觀察有無較大的樑柱裂損，再根據8日監測公司傾斜數據，確認傾斜變化量屬安全範圍內，因此判斷11號到30號住戶可以回家，但相關措施仍建議要持續監測，回家的民眾也要繼續觀察有無進一步變化，並建議市府也要做透地雷達檢測。

前指所聯合服務中心統計，截至晚間9時，登記返家住戶為23戶。晚間也有1名住戶飛奔回家，他分享，「很開心可以回家，回家才有溫暖。」至於是否擔心有龜裂狀況，他回覆，他的住處沒有這些問題。