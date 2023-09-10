嘉義縣竹崎鄉土石流沖進治喪民宅，亡者遺體慘遭掩埋。（翻攝畫面）

嘉義縣竹崎鄉土石流沖進治喪民宅，亡者遺體慘遭掩埋。（翻攝畫面）

嘉義縣竹崎鄉土石流沖進治喪民宅，亡者遺體慘遭掩埋。（翻攝畫面）

嘉義今天下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉有戶治喪中的民宅遭土石流淹沒，幸好居民驚慌逃出來，但預定明天出殯的家人遺體被埋了。

竹崎鄉長曾亮哲說，觀音瀑布一帶約10多戶民宅遭泥流入侵，因民宅比馬路高度低1公尺，去年已增加水溝逕流量，但今天瞬間雨量太大，仍有泥流沖進民宅，高度約20公分，未來擬再找一條更低的水溝，避免土石再流進民宅。

竹崎鄉文峰村長王泳焜說，有戶民眾家裡正辦喪事，預定明天要出殯，棺材停放在家裡，因被淹了半樓高，怕走山沒人敢過去，遺體被埋了。

嘉義暴雨狂炸，各地積淹水嚴重。（示意圖／民眾提供）