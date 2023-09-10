美國總統拜登今天抵達越南訪問，他在會見越南最高領袖、越共總書記阮富仲時，讚揚這是兩國更廣泛合作時代的開端，雙方關係更形密切。拜登此行目的在對抗中國日增的影響力。

法新社報導，拜登在結束20國集團（G20）新德里峰會後飛抵越南和阮富仲（Nguyen Phu Trong）會面，雙方將簽訂一項協議將兩國外交關係提升至「全面戰略夥伴關係」、越南最高的外交層級關係。

這趟短暫訪問的目標和拜登參加G20會議一樣，在尋求支持對抗中國日增外交影響力的同時，確保來自友善國家重要戰略資源的供應。

拜登在會見阮富仲時說：「這將是更廣泛合作時代的開端。我認為我們擁有巨大的機會。」

「在此非常重要的時刻，越南和美國是重要的夥伴。」

白宮副國家安全顧問范納（Jon Finer）在拜登抵達前告訴媒體，美越雙方預計將宣布在半導體方面的新合作。

雙方也將就生產智慧型手機、電動車電池所需的稀土供應舉行詳細的會談。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120910