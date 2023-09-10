下周二iPhone 15系列就要正式發佈，從已知消息看來，新機的各項參數已經越來越明確，連相機的詳細規格也都被曝光，蘋果發佈會大概只剩下公佈價格了。這一代大的升級就是iPhone 15 Pro Max升級潛望式長焦鏡頭，能實現5-6倍的光學變焦效果，遠攝能力大大提升。也有消息稱，它可能會改名為iPhone 15 Ultra。

據《快科技》報導，最新爆料顯示，即將發行的iPhone 15系列這次有3種不同的影像規格。其中，iPhone 15/Plus作為「丐版」也迎來重磅升級，首次用上4800萬圖元的主攝像頭、f/1.6光圈、副攝則是1200萬圖元的超廣角鏡頭、f/2.4光圈。

即將發布的iPhone 15系列有3種不同的影像規格，iPhone 15/Plus首次用上4800萬圖元的主攝像頭。（圖／快科技）

報導指出，主攝從1200萬升級到4800萬的提升是巨大的，這在iPhone 14 Pro系列上已經展現出來，可以提供更好的細節表現，簡單來說就是拍攝畫面更清晰了。

除此之外，iPhone 15 Pro這次沒有特別重磅的升級，只是基於前代在長焦和超廣角鏡頭進行了小修小補，主攝是4800萬圖元、f/1.78光圈；長焦是1270萬圖元、f/2.8光圈；超廣角是1340萬圖元，f/2.2光圈。

這一代最大的升級就是iPhone 15 Pro Max，也有消息稱其會改名iPhone 15 Ultra。該機在Pro版4800萬圖元主攝+1340萬圖元超廣角的基礎上，升級了1270萬圖元潛望式長焦鏡頭，能實現5-6倍的光學變焦效果，遠攝能力大大提升。

報導說，這是iPhone首次引入這個安卓在3年前就「爛大街」的功能，在拍月亮、風景、建築、人像等場景下都能帶來更強的效果。

值得注意的是，iPhone在手機領域其實很少有真正意義上的創新，它擅長的是將已有技術2次開發，用強大的能力帶來煥然一新的體驗，比如指紋識別、人臉識別、震動馬達等等皆是如此。

報導表示，這次iPhone 15 Pro Max在安卓中低端都用上潛望長焦之後才入局，或許是醞釀出了獨特的大招，最終表現非常值得期待。