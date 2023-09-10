台灣少子化問題嚴重，許多夫妻求子之路也不容易。一名人妻近日上網發問，老公因為工作時間長，月休天數也少，導致沒有心力「好好做人」，因此好奇能否將老公精液用滴管注入體內受孕，貼文一出引起眾人一陣驚呼，也有過來人給建議。

一名人妻在Dcard發文表示，自己跟老公結婚半年，近期有計畫生育，不過老公的工作是體力活，幾乎每天上班將近12小時，月休6天沒加班費，老公下班後只想躺床滑手機休息，累得沒有體力床戰，甚至有需求寧願DIY打出來，讓她好奇若用滴管將精液滴入自己體內，是否能成功受孕。

貼文引起熱議，「別人是試管嬰兒，這裡是滴管嬰兒」、「想法很天真，不錯」、「那其他人幹嘛還要花一堆錢做試管，花幾塊錢買滴管就好了」、「做愛都沒力氣了難道會有力氣顧小孩嗎」、「你老公休假這麼少，時間又長，下班完全累癱的那種，真的懷孕了，是你要照顧自己嗎？」。

也有過來人建議算排卵日集中火力，「用排卵試紙，可以直接知道自己哪天會排卵，在那天做就可以了」、「建議妳可以使用排卵試紙，抓到排卵期，一個月就那幾天做就好，受孕機率會比較高」、「老實說不怕你笑，我真的試過，後來還是請醫生算危險期才做人成功的，一次就中」。