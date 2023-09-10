嘉義台82線慘淹驚人畫面曝 人車受困救生艇緊急救援 21:542023/09/10 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面） 訂閱影音： 中時新聞網 晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面） 晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面） 嘉義市今（10）日下午4時許下起豪大雨，導致連接嘉義縣市多處路面大量積水，縣市警局陸續拉起警戒封鎖線，管制車輛避免行車危險。晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。 午後大雷雨狂炸災情嚴重 嘉義市中山路淹大水 嘉義縣市交界「淹水一層樓高」 水上中庄救出32受困民眾 嘉義大豪雨成災！車站鐵路變成漂漂河 在地人驚呆 #車輛 #快速道路 #嘉義 #豪大雨 #82 也許您會感興趣 推薦閱讀 南市佳里賓士自撞電桿夫妻雙亡3傷 疑大雨車速快打滑失控 10:472023/09/10 社會 嘉義市酒駕肇事 白天機率高、機車多過汽車 12:522023/09/09 社會 午後大雷雨狂炸災情嚴重 嘉義市中山路淹大水 22:112023/09/10 社會 嘉義雨彈狂襲雷電交加「水淹50公分」 民宅3幼犬被沖走 20:022023/09/10 生活 汐止環警聯合取締爆改猴 強力打「噪」查獲18件 17:312023/09/10 社會 侯友宜、賴清德今天嘉義市大車拚 侯回防大固票 14:542023/09/10 政治 嘉義大豪雨成災！車站鐵路變成漂漂河 在地人驚呆 21:582023/09/10 生活 嘉義縣市交界「淹水一層樓高」 水上中庄救出32受困民眾 22:042023/09/10 社會 明天要出殯「遺體被埋了」 嘉義土石流沖進10多戶民宅 22:012023/09/10 生活 嘉義市後援會傳分裂 賴清德疾呼「分進合擊」 12:522023/09/10 政治 男欠5萬遭打死丟包 嘉義「球棒隊」7成人、6少年涉案 17:052023/09/09 社會 2025年冬季特奧選拔賽在嘉義市 黃敏惠力推共融運動 17:472023/09/09 體育 侯友宜回嘉固票 黃敏惠、朱立倫高呼 「挺嘉義人做總統」 17:532023/09/10 政治 桃園嘉義同鄉挺侯大會湧3千人 侯友宜：熱情到褲子差點被拉下 12:482023/09/10 政治 嘉義新港民雄大豪雨淹了！「水深及膝」馬路像小河 22:272023/09/10 生活 欠5萬遭10多人活活打死！嘉義男慘遭丟包產業道路 3主嫌遭羈押 12:322023/09/10 社會 只為5萬！嘉義男遭擄活活打死丟包山區 主嫌逃亡4天到案 07:432023/09/09 社會 侯友宜回防嘉義 哽咽高喊「中華民國是我的媽媽」 18:152023/09/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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