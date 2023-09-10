晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面）

晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面）

晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。（翻攝畫面）

嘉義市今（10）日下午4時許下起豪大雨，導致連接嘉義縣市多處路面大量積水，縣市警局陸續拉起警戒封鎖線，管制車輛避免行車危險。晚間82快速道路嘉義白河交流道上方淹水，一輛轎車受困，嘉義縣消防隊人員前往看車輛，民眾已自行脫困。