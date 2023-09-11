日本人氣動漫《航海王》（ONE PIECE）推出Netflix真人版影集，一上線就引發話題，多位熱門角色更成為網友們談論的焦點，也紛紛敲碗下一季的製作。此外，近期就有位知名Coser卡琳娜扮起尚未出場的角色「妮可羅賓」，讓網友嗨翻，誰料事隔不久她便在社群上預告「暫停活動」的消息，掀起一片哀號聲。

大陸知名百萬網紅仲尼與其烏克蘭籍妻子卡琳娜在微博上擁有逾239萬名粉絲追蹤，兩人過往時不時在其上分享美妝知識以及夫妻生活的甜蜜閃光彈，吸引不少人前往朝聖欣賞。此外，卡琳娜同時也是一位知名Coser，過往以化身動漫角色、反串扮演男角的帥氣模樣為人所知。

近期，隨著《航海王》推出真人版，其破除開播前的種種質疑聲浪，甫一上線便收穫了觀眾們的讚賞聲，其中的各大真人角色也引發網友討論，還有不少人紛紛敲碗下一季的播出，期待男主角「蒙其·D·魯夫」的其餘夥伴們，舉凡「多尼多尼·喬巴」和「妮可羅賓」將會由哪位明星來飾演。對此，卡琳娜日前已在社群上曬出自己化身成「妮可羅賓」的模樣，率先讓網友們一窺真人羅賓的美貌，從相關畫面中可見，她穿上動漫中羅賓的經典黑色服裝，服飾緊身的剪裁設計，讓其傲人上圍在鏡頭前大方露出，此外更擺出羅賓施展「花花果實」(動畫中的特殊能力)，炸出「花朵」的經典手勢，讓粉絲們驚呼：「太漂亮了！我的意思是就像真的羅賓一樣」、「就像從漫畫走出來一樣。」

然而，仲尼與卡琳娜近日在其社群上曝光一則影片，其內容宣布：「將暫停一切活動。」準備一起去彌補童年的創傷，「我們打算去追逐那些比事業更重要的事情。」消息曝光後，讓不少粉絲哀號，但仍紛紛留言祝福，希望她過好自己的生活：「祝你開心」、「尊重你的選擇，希望你開心就好。」