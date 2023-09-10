26歲香港美女刺青師蘇小小（Zoe So）擁有甜美臉蛋和火辣身材，因大方秀出D級身材在網路上走紅，Instagram有33萬粉絲追蹤，她同時也是平面模特兒和DJ，近年也接下不少遊戲公司代言，人氣相當高；近日她來台灣旅遊，卻驚傳遭陌生男子偷拍，對方甚至反過來指責她穿太少，讓蘇小小相當生氣。

蘇小小今日在Instagram限時動態中透露在西門町逛街，當時她穿著寬鬆運動上衣，下半身被上衣蓋住，疑似是超短褲的「下衣失蹤」穿搭，沒想到卻疑似被人偷拍，發現後對方用流利廣東話反嗆：「妳不想被人偷拍？那妳就不要穿這麼少出門啦！」對於無理言論，蘇小小曬出一張挖肩背心照回擊：「這些人是不是沒見過什麼是真正的少布……」同時嚴肅強調「我真的不覺得性感、少布就等於可以被偷拍／非禮甚至強姦，不應該合理化這些事吧……！」言詞間充滿不認同與無奈。

蘇小小分享遭偷拍一事。（圖／zoeso0930 Instagram）

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