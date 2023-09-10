IG擁有超過100萬粉絲、曾獲封「世界最性感排球員」的凱菈西蒙斯（Kayla Simmons），近年致力於經營社媒，時常在個人平台上賣弄性感，日前凱菈西蒙斯再放福利，IG貼出低胸爆乳照，大方秀出火辣身材，讓粉絲直呼：「這是我看過最美的乳溝。」

只見凱菈西蒙斯穿著牛仔短褲和白色緊身小洋裝，露出渾圓北半球酥胸，發文寫下：「回到原來的我。」根據《每日星報》（Daily Star）報導，該篇貼文在貼出後的短短幾小時內就獲得數千個讚，有粉絲誇張說道：「這是世界第八大奇蹟。」

27歲的凱菈西蒙斯曾是馬歇爾大學女排隊員，不過沒有持續這項運動，之後並靠著絕頂身材轉戰模特界而成為社交名人，由於經常在社群軟體上放上性感誘人的比基尼照片，因此凱菈西蒙斯又被譽為世界上最性感的排球運動員。

凱菈西蒙斯談到大學過往，坦承自己曾加入OnlyFans平台，遭到學校教職員警告，「大學的體育生活對我來說是段美好的經歷，但也給我上了寶貴的一課，因為我的身材，我所發布的照片是不合適的，甚至他們要求我刪除IG帳號。」凱菈西蒙斯對此深惡痛絕，她希望能夠從事自己熱愛的運動，同時又能擁抱自己的身體，凱菈西蒙斯意識到自己的言行舉止不應該被別人的感受所束縛，也讓她對於自己的所作所為充滿信心。