根據《美國之音》報導，有美國智庫認為，從美國利益角度而言，如果郭台銘勝選將是對美國利益「最危險的結果」。另有分析人士指出，這次選舉的主要議題是經濟而不是兩岸問題。

《美國之音》9日報導披露，美國智庫戰爭研究所(ISW)在8月31日的《中國-臺灣週報》(China-Taiwan Weekly Update)中分析了郭台銘參選對臺灣選舉可能帶來的影響。「從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。」該智庫說。

另外，美國史汀生中心(Stimson Center)中國專案副主任帕米拉·甘迺迪(Pamela Kennedy)在接受美國之音(VOA)採訪時說，雖然兩岸政策一直都是臺灣總統大選的一個重要元素，但她認為這次選舉的主要議題是經濟而不是兩岸問題。

至於臺灣民眾是否有疑美論？甘迺迪說，她的感覺是臺灣人都認為美國很重要；但美國可靠性的問題，就要看你問的是什麼人以及在什麼情況下。「我認為許多人都信任美國是一個臺灣的堅定夥伴，不過實際上在一個台海變局或緊急情況、一個危機時意味著什麼，那就變得非常不清楚了！」