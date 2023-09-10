東森超視全新外景料理實境節目《拜託了！廚神》，由蔡昌憲搭擋張庭瑚共同主持，一同探訪全台美食名店、尋找鄉鎮特色小吃！首錄當天，兩位主持人相約在廚藝教室碰面，蔡昌憲一見到張庭瑚超驚喜：「是你！」原來之前在友台籃球表演賽中，就曾合作也是隊友關係，現在他們再次攜手，實在是份外有緣！

第一站造訪必比登推介老字號江浙餐館，蔡昌憲和張庭瑚將挑戰主廚私房菜-烏魚子炒飯，同時要找出其中隱藏的美味關鍵！兩人出發市場採買所需食材，人氣爆棚的他們所到之處都有粉絲熱烈迎接，店家還不斷上演餵食秀，高顏值的張庭瑚更成了婆媽眼中「最佳女婿人選」，攤販老闆積極推薦自家女兒求認識，現場畫風一轉秒變相親大會，羞得他滿臉通紅直說：「不好意思！」一旁的蔡昌憲整個笑翻：「經紀人趕快出來擋一下！」幽默反應逗樂全場。

值得一提的是，兩人在飯桌上聊起各自演戲經歷，國片破億吉祥物蔡昌憲可不是省油的燈，提議想與入圍金鐘影帝的張庭瑚PK演技，蔡昌憲走浮誇派戲路，咬著雞腿悲喊阿嬤的模樣，令人哭笑不得。內心戲十足的張庭瑚，雞腿才剛入口就面色一沉，快速切換情緒入戲，看得蔡昌憲目瞪口呆：「果然是影帝！蚊子這麼多都不會干擾！」瞬間滿足戲癮又能大飽眼福，讓他直呼過癮。