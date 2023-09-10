根據《美麗島電子報》34波總統大選追蹤民調，在「三腳督」的情況下，國民黨參選人侯友宜才拿到國民黨支持度63.9%；而第35波追蹤民調，侯友宜已經拿到國民黨75.4％支持。退役少將栗正傑表示，為何那麼短的時間，跳升那麼多？有桃園市基層員警跟他說，基層員警為什麼會支持侯友宜的原因，主因就是侯當警政署長時 ，為員警所做的點點滴滴，慢慢在基層、軍中發酵，所以國民黨很多選票就慢慢回歸了。

侯友宜9日晚間宴請藍營執政的縣市長，栗正傑10日在中天《麥玉潔辣晚報》節目ˋ中表示，無黨籍苗栗縣長鍾東錦之外，還有一個指標型的人物：就是花蓮縣長徐榛蔚，這次她也有去參加這場飯局，代表國民黨這次各縣市的整合，是非常成功的。很明確的是，朱立倫已經是重要的侯辦競選總部主任，在這種狀況下，他就可以名正言順地結合各縣市首長，和各分區提名的這些立法委員的人選名額，也可代表侯辦競選總部，和柯文哲做一個面對面的協商。

另外， 栗正傑指出，侯友宜在《美麗島電子報》總統大選第34波追蹤民調，才拿到國民黨63.9%，第35波竟跳升到75.4%，為何那麼短的時間，跳升那麼多，拿回國民黨那麼多選票？

栗正傑透露，有桃園市基層員警跟他說，基層員警為什麼會支持侯友宜的原因。基層員警說，92年，侯友宜當警政署長時 ，將基層員警的本俸俸點從450調升到500點，退休的員警發現居然比他們自己預判的；還有侯友宜增加一個刑事加給5千元，像這種點點滴滴，慢慢在基層、軍中發酵，而且在大家互相傳播的狀況下，國民黨很多選票，就慢慢回歸。

栗正傑表示，侯友宜之前做了很多事，都沒有講，如果不是像他這種國民黨基層的人去幫他講，可能民眾不知道侯友宜做了哪些事情，尤其是新北市，侯友宜也做了很多改善 ，比如把垃圾山改成一個公園。他相信，當大家知道侯友宜做了哪些事之後，很多國民黨的選票就會慢慢回歸。