自中國大陸於8月10日宣布開放赴韓團體旅遊以來，南韓官方與民間都摩拳擦掌，祭出多種優惠，希望吸引中國遊客的目光。但據韓媒報導，疫情後出國旅遊的中國遊客，顯然不再沉溺於買買買，信用卡刷卡數據顯示，他們在南韓消費的場所與模式已經發生了變化。

南韓《中央日报》與南韓BC信用卡數據總部在分析疫情前後海外信用卡的刷卡支付金額後發現，中國遊客訪韓的消費重心已經不再是瘋狂購物。

這項研究是以中國開放團體旅遊前1周（8月7日至13日）、開放旅行團後的第1周（8月14日至20日）與第2周（8月20日至27日）為數據樣本，並與新冠疫情開始前的2019年8月第3周來進行比較。

過去中國遊客消費較多的免稅店，海外信用卡消費金額在中國解禁團體旅遊前（減少76%），與之後的2周（均為減少72%）相比，並沒有太大差異，都是低於新冠疫情開始之前。

不過整形外科的銷售額卻出現了明顯變化。與疫情之前相比，在中國開放團體旅遊前，整形外科的銷售額僅成長4%，但在開放旅行團後的2周，則分別大幅成長23%與31%。

刷卡數據的落差顯然讓熱切期盼中國遊客帶來經濟效應的免稅店等行業大感吃驚。為了迎接中國遊客，南韓免稅店不但擴充營業規模，還爭聘會說中文的職員。

有分析指出，如今南韓化妝品及電子產品，與中國同類產品相比已經不具有明顯優勢，因此中國遊客的消費重心已從購物轉向體驗更精緻的文化。淑明女子大學教授徐鏞求表示，中國遊客對整容醫院在內等體驗型服務更感興趣，呼籲南韓需要開發更多能滿足這類需求的旅遊產品。