為了下架民進黨、終結綠營專政，有約6成民意贊同政黨輪替，但目前侯友宜、柯文哲、郭台銘都在宣布參選狀態，在野若不整合，有可能讓賴清德躺著選延續執政。為此，前高雄市長韓國瑜表示樂意當3人的「桶箍」，促成在野整合。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉10日就表示，「我現在建議韓國瑜應該要主動出來表態，或是他要做這事情的話，韓國瑜應該要先跟朱立倫請命，要有一個授權」，引發討論。

前立委邱毅日前在臉書透露， 前高雄市長韓國瑜非常樂意擔任在野三人的「桶箍」，促成在野3人整合成一組。對此，柯文哲10日也表示，他覺得韓國瑜現在無官一身輕，這個人本身就蠻豪放、隨和，就是說大家坐下來聊一條、談一談，其實也沒有這麼嚴肅、沒有這麼嚴重所以也還好，大家本來就都很認識。

而吳子嘉10日在網路節目《董事長開講》中建議，「我現在建議韓國瑜應該要主動出來表態，或是他要做這事情的話，韓國瑜應該要先跟朱立倫請命，要有一個授權」，不過吳子嘉同時也擔憂，「可是朱立倫他本人不能扮演好整合者，要請韓國瑜來整合的話，會不會讓朱立倫的黨主席的威信又受到損失？」