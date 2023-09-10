連2年披上U18國家隊戰袍，但都與冠軍擦身而過，今年扛下「台灣隊長」重責的王念好在冠軍戰發生傳球失誤導致球隊遭到逆轉，「因為失誤輸掉這場比賽，但這會是我繼續努力的目標。」

中華隊連2天面對日本隊，但在8連勝後吞下首敗就是在冠軍戰，最終以1比2落敗，連2屆U18世界盃都奪下亞軍，而連2年都參賽的王念好認為，今年是更覺得可惜的1年。

「來到這階段，大家比的是心態而非球技，就看誰的臨場能力夠好，誰就是贏家。」王念好認為，隊友們的表現都很好，堅持到最後一場，「雖然結果不是我們想要的，但大家都盡力去做，比分咬得這麼近，就差臨門一腳。」

青棒生涯最終戰雖然不是以最好的結局作收，但王念好認為，這2屆的U18讓自己在抗壓上提升許多、吸取到許多經驗，也成為日後進到職棒後的養分。

總教練吳柏宏也給予子弟兵肯定，雖然今天輸球，球員還有進步空間，但大家表現都很好也盡力了，他也點出日後若再面對到日本隊，必須要提防小球戰術，球員們必須要提前做好準備，否則容易出現失誤。

U18中華隊在冠軍戰不敵日本隊，邱鑫（右）賽後落下男兒淚。（鄭任南攝）