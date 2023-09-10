由於低壓帶、午後對流雲系影響，嘉義新港一帶今（10）日大豪雨後排水不及，積淹水高度約達膝蓋，許多家戶急忙整理家具以免被泡壞，民雄水高約在膝蓋處，路上也有明顯積淹水。
從畫面中可以看到，汽車通過時揚起陣陣水波，民雄鄉秀林村有戶人家的腳踏車疑似因為水壓而傾倒，各商店完全無法營業，路面上宛如多了一面透明的水牆；新港也明顯淹水，汽車只能緩緩駛過以防濺起水花導致車子拋錨顧路。
由於低壓帶、午後對流雲系影響，嘉義新港一帶今（10）日大豪雨後排水不及，積淹水高度約達膝蓋，許多家戶急忙整理家具以免被泡壞，民雄水高約在膝蓋處，路上也有明顯積淹水。
從畫面中可以看到，汽車通過時揚起陣陣水波，民雄鄉秀林村有戶人家的腳踏車疑似因為水壓而傾倒，各商店完全無法營業，路面上宛如多了一面透明的水牆；新港也明顯淹水，汽車只能緩緩駛過以防濺起水花導致車子拋錨顧路。
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