大雷雨狂炸嘉市 中央大排「要滿出來了」市區多處淹水 22:112023/09/10 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市中央大排水位暴漲，快淹出路面。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市中山路淹大水。（民眾提供） 嘉義今（10）日下午4時起遭大雷雨狂炸，導致連接嘉義縣市多處路面大量積水，縣市警局陸續拉起警戒封鎖線，管制車輛避免行車危險。嘉義市中央大排水位暴漲，快要淹出路面，中山路也淹大水成漂漂河。 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義台82線慘淹驚人畫面曝 人車受困救生艇緊急救援 嘉義新港民雄大豪雨淹了！「水深及膝」馬路像小河 嘉義大豪雨成災！車站鐵路變成漂漂河 在地人驚呆 #狂炸 #嘉義火車站 #漂漂河 #警局 #午後大雷雨 也許您會感興趣 推薦閱讀 海葵颱風襲台！高雄前鎮遇暴雨積水48公分 馬路成漂漂河 22:042023/09/03 社會 行政院人事總處6日赴苗栗縣警局 視察宣導放寬加班時數 14:262023/09/06 社會 結婚前女友突變心 警偷查新歡個資辯「好奇」下場出爐 12:042023/08/31 社會 福島核廢水明將排海 大陸海警今在釣魚台巡航 10:492023/08/23 兩岸 又熱又溼！午後大雷雨持續下 涼爽好天氣還要等3天 21:202023/09/07 生活 北市警局員工親子日 副市長林奕華與員工子女同樂 06:512023/08/26 社會 酒駕女囂張嗆警「18萬給你 我家很有錢！」 下秒跪地求饒爆案外案 10:392023/09/02 社會 雨彈狂炸彰化員林 山坡坍路樹倒「撐不住」全塌了 17:462023/09/06 社會 被3米巨蟒咬傷還繞脖 6旬警衛「反咬一口」徒手逮至警局 16:312023/08/24 國際 木雕大師陳敏富打造專屬紀念品 攜手竹市警聯合打詐 12:372023/09/07 寶島 美小鎮窮到關閉警察局！犯罪結果出爐 14:282023/09/06 國際 車不是我開的！台東男酒駕狡辯「睡著」 自撞路旁貨車擋風玻璃全毀 11:512023/09/10 社會 苗栗縣警局迎接開學日 學童安全由苗警守護 14:442023/08/30 社會 全民阻詐 檢舉可疑車手 北市警加碼2萬獎金 13:442023/08/23 社會 竹市警「刑事一鴿」巨型風箏帥氣升空 小朋友一看竟喊：有鴨子 17:332023/09/09 社會 底下還有閃電！午後雷雨結束彩虹高掛台北天空 鄭明典：太美 19:232023/08/23 生活 「小提琴王子」睡兄弟女友！道歉影片外流 他怒稱遭人恐嚇 16:462023/08/29 娛樂 菲船隻闖仁愛礁海域 中國海警局：嚴正警告、全程跟監 14:282023/09/08 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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