嘉義市中山路淹大水。（民眾提供）

嘉義今（10）日下午4時起遭大雷雨狂炸，導致連接嘉義縣市多處路面大量積水，縣市警局陸續拉起警戒封鎖線，管制車輛避免行車危險。嘉義市中央大排水位暴漲，快要淹出路面，中山路也淹大水成漂漂河。