華為新上市手機Mate 60系列受到國際上熱烈議論，讓大陸手機與科技界相當振奮，不只是新系列手機零件國產率達到90%，Mate60 Pro的發售更被視為華為重回手機市場的起身炮。接近華為的人士也透露，華為已全面啟動回歸手機市場計劃。

據陸媒《財經》雜誌引述多位接近華為的人士透露，華為已經啟動回歸手機市場計畫，該計劃從國內市場先行，過去3年多著重於技術突破，為這次回歸打下了基礎，後續啟動產品、管道和市場。

華為Mate 60 Pro是國產化率最高的手機，至少有46家供應商、一萬多種零部件來自中國，國產化率在90%以上。（圖／路透）

《快科技》指出，華為將今年手機出貨量從年初的3000萬台上調至3800萬台（其中2000萬台已經完成），尚未完成的1800萬台中，據天風證券分析師郭明錤預測，Mate 60 Pro可能占550萬-600萬台。

目前華為Mate 60 Pro是國產化率最高的手機，至少有46家供應商、一萬多種零部件來自中國，國產化率在90%以上。

媒體此前曾報導，華為Mate 30系列的國產零部件比例僅3成，到Mate 40E系列時比例已近6成，如今的Mate 60 Pro已超過9成。

華為Mate 60系列未發先售引發搶購熱潮，熱度極高。而再過幾天，也就是北京時間9月13日淩晨1點，蘋果將舉辦新品發佈會正式發佈iPhone 15系列。屆時，兩大旗艦將針尖對麥芒。

日前，有博主分享了上海南京路華為旗艦店消費者排隊訂購華為Mate60 Pro以及Mate 60 Pro+手機的盛況，場面堪比當年搶購蘋果手機 。

天風國際分析師郭明錤表示，華為Mate 60 Pro出貨預估顯著提升，按目前市場趨勢，華為Mate 60 Pro在發售12個月後的累積出貨量，預期至少將達到1200萬部。

這項報告還表示，排除潛在非商業風險下，受益於Mate 60 Pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。展望2024年，華為手機出貨量有望將至少達到6000萬部，為全球手機品牌中出貨成長動能最強者。