網路流傳一段空拍機的影片，可能是俄烏戰爭少見的主戰坦克決鬥。烏克蘭豹2A6(Leopard 2A6)開砲擊中俄羅斯T-80BV，引發巨大煙塵，不過中彈的T-80BV並沒有被摧毀，而是冒著煙離開。

陸軍識別(ArmyRecognition)報導，影片最先是由OSINTtechnical 推特(X)發表的，附注的說明是「1輛烏克蘭豹2A6在大約 2.8 公里的距離，與2輛俄羅斯 T-80BV 交戰，一擊命中。」

A Ukrainian Leopard 2A6 engages a pair of Russian T-80BVs at a range of roughly 2.8 km, scoring a hit one one.



Robotyne, June. pic.twitter.com/MJlsoCt4Iw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 9, 2023

報導稱，這場激烈戰鬥的地點大約在Т0803公路，它穿過新達尼利夫卡(Novodanylivka)、小托卡馬奇卡(Mala Tokmachka)和羅博蒂(Roboyne)等定居點。不過與影片與說明不同，豹2A6坦克射擊的目標似乎只有1輛T-80，而且被擊中的T-80在煙塵中逐漸離開，說大勝對手，顯然並不正確。

Discover Ukraine's Leopard 2A6 Wins First Tank Battle Against Dual Russian T 80BVs

並且，這段影片並不是一鏡到底，豹2A6開砲，與T-80中彈是兩段影片的剪接，因此有些評論認為，無法確定T-80是中彈造成煙塵，看起來更像是中地雷或是遭到砲擊，因為煙塵的規模太大了一些。