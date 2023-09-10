🚨 First two-digit lead in the game 🚨



Germany extend their lead to 11 in the Q3!#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/mIsIpWMz7w — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023

世界盃男籃賽10日晚間上演最終冠軍賽，靠著薛洛德攻下全場最高28分，其中包含讀秒階段包辦關鍵5分，法蘭茲華格納也有19分、7籃板，德國最後以83比77險勝塞爾維亞，隊史首次拿下世界盃男籃賽金牌(原本隊史最佳成績是2002年銅牌)，薛洛德最後也獲選本屆世界盃最有價值球員(MVP)。

兩隊上半場就看波達諾維奇、法蘭茲華格納兩人上演主將對決，比賽也形成互有領先僵局，雙方都沒辦法有效擴大領先差距，上半場打完，兩隊打成47比47平手，德國半場以法蘭茲華格納、薛洛德各14分最高，塞爾維亞則是波達諾維奇15分。

薛洛德與華格納兄弟攜手在第三節結束前，帶領德國打出14比4小高潮，前3節打完，德國69比57領先，塞爾維亞第三節只拿10分；不過塞爾維亞火力末節回神，一波14比4攻勢，轉眼追到只差4分，幸好沃格曼及時投進三分球穩住局面。

接下來兩分多鐘雙方都沒得分，直到最後2分07秒，法蘭茲華格納兩罰俱中才打破僵局，可是阿夫拉莫維奇先投進三分球，更製造3罰俱中，塞爾維亞追成75比78，薛洛德最後48秒兩罰中1，接著換成古杜瑞奇兩罰俱中，塞爾維亞仍以77比79落後。

薛洛德卻在最後21.4秒展現招牌快速切入上籃動作，幫助德國擴大領先差距到4分，塞爾維亞接下來的進攻卻以失誤收場，只好再把薛洛德送上罰球線，這次他兩罰俱中，接下來塞爾維亞搶投三分球不進，德國已經提前在場中群聚慶祝奪金了。