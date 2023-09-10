專訪台灣最老潛艦艦長曝艦艇秘辛

海獅號潛艦首任艦長關振清日前現身說法，接受中天採訪，自豪「我是老祖宗，潛艦部隊與基地規劃都是我建立的」，外傳這是一艘不能發射魚雷的潛艦？關振清透露，「傳聞錯誤！都是好的，就是沒有魚雷給我們發射！所有東西都是好的，包括射控系統都是好的」。

海獅號原在美國服役，稱為「帶魚號」，因應二戰而生。因為日本偷襲珍珠港，日本在太平洋艦隊的數量是美國的一倍以上，因此美國加速生產艦艇，「帶魚號」潛艦就是其中之一。「帶魚號」1944年動工，1945年3月17日下水服役，先到珍珠港，再轉往中途島，目標是日本北方千島群島，但日本已經投降。

1973年，美國將「帶魚號」移交給中華民國，命名為「海獅號」。當年政府啟動祕密的「水星任務」，關振清表示，海軍沒有人懂潛艦，於是關振清及82名官士兵前往美國受訓。

2016年9月18日海軍開放民眾參觀高雄新濱碼頭營區，現場展出茄比級海獅號潛艦，吸引許多民眾大排長龍登艦參觀。（中時資料照片）

到美國潛艦基地後，展開24周受訓，關振清說非常艱困，一板一眼，非常嚴格，每星期考試。最後美國是以「熱船」交給我方，除了魚雷以外，沒有任何改變，包括射控系統都是好的，只是沒有魚雷可以發射。

對於外傳這是一艘不能發射魚雷的潛艦？關振清透露，他私下向美軍要了四枚「啞雷」，曾在左營外海試射，證實魚雷發射管功能正常，他強調「傳聞錯誤！都是好的，就是沒有魚雷給我們發射！所有東西都是好的，包括射控系統都是好的」。

關振清擔任艦長2年後，以海軍上校退伍，他回顧一生，「只要做一件事情很有成就感，人生就OK了！」

獅號第一任艦長關振清在艦內操作潛望鏡。（關振清提供）