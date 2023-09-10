瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）在8月23日搭機墜毀罹難，為了驗明正身，俄羅斯透過遺體基因比對結果證實，普里格津就是這起空難的10名罹難者之一。然而，有俄國政治分析人士透露，普里格津其實沒死，而且目前隱匿於委內瑞拉的離島。

《鏡報》報導，過去曾稱俄羅斯總統普丁罹患絕症的索洛維（Valery Solovery）近日表示，普里格津並沒有死，而且還在加勒比海的瑪格麗塔島（Margarita）上過著天堂般的日子。根據報導，索洛維並未提供相關言論的證據，但他表示，「普里格津此前曾被警告他會被暗殺，還收到了飛機可能墜毀的預警，因此他沒有登機」。

按照索洛維的說法，病入膏肓的普丁可能無法撐過今秋，因此普里格津和俄國安全委員會的秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）達成協議，也就是普里格津必須保持低調甚至躲起來，但他可以擁有5千人的瓦格納雇佣兵部隊，索洛維認為，這支部隊可能會在未來一場即將爆發的權力鬥爭上發揮作用，協助帕特魯舍夫剷除異己。

除了索洛維對普里格津的死抱持懷疑，包括烏克蘭軍事情報部門（GUR）也曾質疑他的死訊，據GUR指出，「可以確定瓦格納其他軍事指揮官已在這起飛機失事中死亡，但我們無法證實普里格津是否也已去世」。