台北市中山區大直街建築工地因地下室施工造成鄰房傾斜下陷，基泰建設承諾針對受災戶發放5萬元慰問金，但受災戶批評，基泰建設為說明何時發放？如何領取？只是畫大餅，尤其基泰建設董事長陳世銘在記者會現身5分鐘便拋給總經理馮先勉，「真的看不下去」。

李先生認為，北市府很有誠意，社會局提供的6000元已經有住戶拿到，還沒拿到的人也可以周一到區公所登記。但基泰建設問題很大，雖然稱1億元提供給市府，但老百姓關心2天前基泰建設承諾發放的5萬元慰問金，到底何時發？如何發？

李先生進一步說，基泰建設只拋出5萬慰問金的說法，但如何發？去哪裡領？一點誠意都沒有，老百姓需要有現金可以用，但基泰建設畫大餅，市府說會幫住戶問說要怎麼發放，會再向大家說明，這是市府作為，但若打電話給基泰，要找誰？聯絡誰？一個推一個。

李先生表示，北市府幫助住戶非常多，反而基泰建設董事長陳世銘出來講個5分鐘，就拋給總經理馮先勉，真的看不下去。

住在大直街30年以上的潘先生也說，現在許多事情都由市府處理，像是替受災戶安置旅館，根本不見基泰建設人影，因此住戶都認為基泰不太有誠意，甚至在場不少住戶都沒接過基泰的慰問電話。

潘先生表示，事發後基泰建設曾致電給他，主要詢問住宿地點、聯絡方式，並表明若有事可聯繫基泰，住戶實際詢問後，對方也只會說要再請示，雖然能理解當下事態緊急，基泰可能很多事情都不曉得，但與之相比，市府事發第1天便能替住戶找到住宿地點，實在很不容易。