This is comfortably one of the worst decisions I've ever seen… #Shaymen pic.twitter.com/6IAAT6gx3w — Callum Moseley Media 💻 (@CallumTREFL) September 9, 2023

英格蘭足球全國聯賽（第5級別）日前上演離奇判決，一名球員意外遭到主裁判戳眼，不料最後竟被紅牌趕出場，意外發展讓雙方球員當下看傻眼。

9日夏利法斯鎮主場碰上紹森德，比賽進行至第56分鐘，紹森德開出角球，球一路沿著底線滾出界外，主裁判馬斯登（Paul Marsden）以手勢示意邊線球，但左手臂卻打在了從旁跑過的夏利法斯鎮球員桑默菲德（Luke Summerfield）臉上，後者摀著右眼並痛苦地蹲坐在地，馬斯登也上前關心。

當時桑默菲德也下意識推開馬斯登的手，劃過了馬斯登的臉龐，加上紹森德球員從旁鼓譟，馬斯登隨後收起憐憫態度，把手伸進了口袋，並對桑默菲德掏出一張紅牌，將他驅逐出場，桑默菲德相當錯愕，就連對手也搞不清楚狀況，就這樣獲得多打1人的優惠。

儘管頂著落後一分壓力，還面臨10人打11人劣勢，夏利法斯鎮仍在第74分鐘靠著賽尼爾（Adam Senior）的進球，最終1比1驚險逼平紹森德。但球迷可不會就此放過馬斯登，認為紅牌判決過重，痛批他是該級別中最差的裁判，「難以置信，他拿出紅牌是因為要掩蓋自己的錯誤！」