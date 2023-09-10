日本偶像經紀公司傑尼斯事務所（Johnny Associates）近期遭捲已故創辦人強尼喜多川的性醜聞事件，引發各界關注，而事務所於本月7日召開記者會，向社會大眾道歉，並宣布由東山紀之接任社長。誰料，日前爆出逼其他小傑尼斯(Johnny's Jr.，準出道藝人)「吃香腸」的他，今(10)日再度被爆出拋棄2女星的傳聞，引發討論。

在傑尼斯召開記者會前，東山紀之就被爆出以命令口吻，強逼其他小傑尼斯：「吃自己的香腸。」等傳聞，當時他在記者會上表示：「我沒有做過。」而再度被追問時，則指出：「有可能做過，也有可能沒做過。」稱自己對當時情況已沒有印象了。

據日媒《日刊現代》報導，除了上述以外，東山紀之還有其他的黑歷史，稱他昔日被拍到與一名超人氣女星同居中，且考慮結婚，誰料被媒體私下問及此事時，卻與在螢幕前的形象判若兩人，稱：「就算被拍到也無法被報導。」看似意圖仗著傑尼斯公司的能力來壓下相關事件。據悉，當時與他交往的女星，可能為與東山紀之演出舞台劇傳緋聞的牧瀨里穗。

此外，綜合日媒報導，東山紀之除了與牧瀨里穗傳出同居傳聞外，其最初產生緋聞的對象，是女星南野陽子。據了解，在1990年時，日媒曾報導過她與東山「深夜在車內約會」，且後續女方曾在節目中透露，自己21歲時和某位心儀的男偶像開車約會，不料途中發生擦撞事故，而男偶像疑似怕被發現，還將她丟在一旁垃圾堆，叫她躲起來。此外，她還以「超級偶像」、「隸屬大型事務所」等詞補充男方的身份，「因為經紀公司的緣故，事情才沒有被公開。」種種線索看似在暗指丟包她的男星就是東山紀之。

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