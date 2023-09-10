曾是韓國女團CLC成員的Elkie（莊錠欣），成員解散後各自單飛，自2021年起在大陸、香港、台灣等地發展，外型亮麗、語言能力極好的她，在歐美、海外的人氣很高，曾在韓國經歷過扎實的練習生訓練的她，面對時尚拍攝十分駕輕就熟，即使是試光照也完美的可以直接露出，此次經過本報邀請Elkie穿上Cananda Goose與韓國設計師ROKH 、當代藝術家MATT MCCORMICK推出的膠囊系列，與讀者們分享她追夢歷程的點點滴滴。

Elkie近期發佈首支中文單曲〈SPEED UP〉。（攝影/JOJ PHOTO、妝髮/彭米粒、服裝/Canada Goose）

目前24歲的Elkie在香港以童星出道，後前往韓國成為娛樂公司Cube娛樂旗下的練習生，並於17歲那年成功以女團CLC出道，在追夢的路上雖擁有許多掌聲、粉絲愛戴，但不時也會有許多酸言酸語，如過去接受專訪時她曾透露曾躲在廁所吃麵包、兩年前刪掉因公司要求刪掉交情很好的子瑜合照等，不過個性正向、率真的她表示，「畢竟我也是個公眾人物，娛樂大家也是我的工作範圍，如果這樣能讓他們開心的話，就讓他說吧，他也可能需要一個發洩的地方。」

Elkie從小就懷抱星夢，對於表演、舞台懷抱的熱情是支持她在演藝路上的動力。（攝影/JOJ PHOTO、妝髮/彭米粒、服裝/Canada Goose、林欣儀台北傳真）

對於自己的事業她以自己最喜歡的車子做比喻，雖然她喜歡賽車、開車速度也不慢，「我的事業應該是穩速前進吧！偶爾會在路上遇到紅燈停滯一段時間，但仍會持續往自己的目標前進。」這也是她首支中文單曲〈SPEED UP〉的創作過程，這首歌的斷斷續續花費一年製作，並原先是為團體創作可惜並未被公司採用，因此她近期花時間編曲、填上中文歌詞等，以此作為等待她多年粉絲的禮物，「希望聽了這首歌的粉絲，都能夠掌握自己人生的方向盤，不論穩速、慢速、飆速地前往自己的目標，掌握自己人生的速度。」

Elkie 透露自己喜歡嘗試各種服裝，就連過去經常被列為黑歷史的「時尚災難單品」都有勇氣再挑戰。（攝影/JOJ PHOTO、妝髮/彭米粒、服裝/Canada Goose、林欣儀台北傳真）

此次在新歌MV中，她帥氣穿上性感、率性的賽車服甩尾，過去韓團時期、演戲時就嘗試多種風格的她，直言自己真的嘗試過很多種風格的服裝，「再加上我自己也很容易看膩自己一直穿同一種風格的衣服。」但坦言自己較少穿著「可愛風」的服裝，外型甜美的她並不希望被「甜美」定型，再加上自己的個性比較直來直往、率性，「應該除了可愛風，我都嘗試過。」就連被封為「八年級生暗黑時尚單品」的色褲、泡泡襪、束口七分等，她也不畏懼並自信表示「我其實很想再試試看（那些單品），依現在的衣品我應該能把它穿得更好看。」

此次進棚拍攝Cananda Goose本月推出的膠囊系列，她笑說好像回到練習生時期，當時的她特別喜歡穿著針織毛衣搭配裙裝的搭配，「雖然羽絨外套搭配短褲的造型，是我私服不大會嘗試的類型，但是短版的羽絨外套是我冬天很愛用的單品。」本次Canada Goose邀請韓國新銳設計師ROKH、當代藝術家MATT MCCORMICK推出的膠囊系列中，推出包含外套、針織毛衣、帽子等八款配件，其中短版的羽絨外套內裡印有該系列獨有的印花圖騰，短版的剪裁加上ROKH標示性的金屬環扣數代，時髦有型有可修飾身材，是冬季時髦精們必收的單品之一。

Canada Goose Cropped Down Strap Puffer率性短版羽絨外套，4萬7100元。 （Canada Goose提供/林欣儀台北傳真）

Canada Goose Landscape Wool Knit Sweater羊毛針織毛衣（紀念碑山谷紅色），2萬5100元。 （Canada Goose提供/林欣儀台北傳真）

Canada Goose Landscape Wool Knit Scarf 羊毛針織圍巾（紀念碑山谷紅色），1萬1000元 。（Canada Goose提供/林欣儀台北傳真）

Canada Goose Wide Brim Venture Hat 漁夫帽，1萬1000元。 （Canada Goose提供/林欣儀台北傳真）