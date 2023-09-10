全球光刻機龍頭大廠ASML首席執行官彼得．溫尼克（Peter Wennink）接受媒體訪問表示，孤立中國作用不大，如果西方不分享技術給中國，他們會自己去研究。截至9月1日為止，荷蘭政府已發給ASML光刻機對中國出口的許可證，年底前仍能履行與客戶簽訂的合同。但是2024年1月1日起，ASML將基本不會獲得向中國客戶出口這些設備的出口許可證。

據《芯智訊》報導，溫尼克接受荷蘭電視新聞Nieuwsuur採訪時，強調了知識移民的必要性，並同時警告孤立中國的經濟後果。他認為，排除知識移民以及實施美國施加的出口限制可能會削弱荷蘭。

外媒innovationorigins引述溫尼克的談話指出，他很擔心荷蘭與中國的經濟關係，特別是荷蘭政府在美國的壓力下實施的出口限制。他認為孤立中國是毫無意義的，在面臨歐洲和美國的限制時，他會尋求解決方案。上周，華為就推出了Mate 60 Pro，這款手機使用了中國製造的晶片。

溫尼克說，「中國有14億人，而且聰明人很多，他們能想到我們未想到的解決方案。我們是在迫使他們提升創新能力」，「他們剛剛在德國舉辦了大型車展，令人震驚」，「他們做事更努力、更專注、更快。而我們太自以為是了。」

他還就ASML向荷蘭政府提出TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統的出口許可證申請表示，荷蘭政府已經頒發了截至9月1日所需的許可證，允許ASML今年繼續發運TWINSCAN NXT：2000i及後續推出的浸潤式光刻系統。在新的出口管制條例下，今年年底前ASML仍然能夠履行與客戶簽訂的合同，發運這些光刻設備。

他說，客戶也已知悉出口管制條例所帶來的限制，即自2024 年1月1日起，ASML將基本不會獲得向中國客戶發運這些設備的出口許可證。