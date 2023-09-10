AI晶片龍頭輝達過去一周股價跌幅達6.05%，4個交易日中僅1日收紅，令不少投資人憂心，今年來火熱的AI行情是否要崩了。鄉民戲稱為反指標的「女股神」伍德（Cathie Wood）也在過去1周拋售近千萬美元輝達股票，因為擔心該公司估值仍過高。

有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德今年2度大舉拋售輝達持股，隨後就迎來打臉的大漲行情，讓鄉民紛紛嘲諷她是反指標。不過她仍不改立場，8月底受訪時還呼籲投資人別只盯著輝達。

據美國財經新聞網站Benzinga報導，伍德旗下的方舟基因組革命ETF（ARKG）周五賣出了3412股輝達股票，價值達156萬美元（約新台幣5035萬元）。累計過去一周賣出了2萬1014股，總價約979萬美元（約新台幣3.16億元）。目前ARKG仍持有約11萬478股輝達股票，在該基金中所占權重約2.54%。

在過去1周，除了周二因輝達執行長黃仁勳拜會印度總理莫迪的利多，帶動股價小幅回彈，接下來的3個交易日，輝達股價跌跌不休，周五下挫1.45%，收在455.72美元。甚至有小道消息指出，輝達交出的財報疑點重重，引發輝達誇大AI收入的「陰謀論」。